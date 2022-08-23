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Президент «Ахмата» высказался о позиции УЕФА и ФИФА по крымским клубам

Президент «Ахмата» высказался о позиции УЕФА и ФИФА по крымским клубам
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Президент грозненского «Ахмата» Магомед Даудов поделился мнением о запрете в отношении крымских клубов со стороны УЕФА на выступление в турнирах, проводимых под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

«Абсолютно бредовое заявление организации, которая ещё смеет что-то диктовать после того, как, можно сказать, вышвырнула российский футбол из своей ассоциации. Принято считать, что спорт вне политики. Но эта теория не действует, когда речь идёт о России. ФИФА, УЕФА, иные международные спортивные организации как раз таки смешали спорт с политикой, лишив возможности российских спортсменов соревноваться на международных турнирах. И после всего этого нам нужно прислушиваться к их рекомендациям? К чёрту! Хватит!» — приводит слова Даудова Sport24.

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