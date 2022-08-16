Президент РПЛ раскритиковал УЕФА за развитие футбола в Крыму

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с футболом в Крыму.

«На протяжении восьми лет УЕФА должен был заниматься развитием футбола в Крыму — это особая зона. Сейчас надо констатировать, что ФИФА и УЕФА ничего не сделали. Мы вели этот диалог, мы были близки к определённым решениям, интеграции детского футбола. 24 февраля диалог закончился, недавно он с УЕФА и ФИФА возобновился.



Главная задача на ближайшее время — интеграция и развитие детско-юношеского футбола в Крыму, обучение тренеров, реализация проектов. ФИФА и УЕФА услышали эту позицию. Но нам важно не сжигать мосты, диалог надо сохранять, футбол должен развиваться. А прекращение диалога с ФИФА и УЕФА будет означать большие изменения для РФС, игроков и всех клубов. Так что путь диалога выбран», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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