Хименес отпраздновал гол в Кубке Англии в стиле пирата

Сегодня, 23 августа, проходит матч второго раунда Кубка Англии, в котором «Вулверхэмптон» принимает «Престон».

На восьмой минуте полузащитник «волков» Рауль Хименес с передачи Райана Айт Нури открыл счёт в матче. Мексиканец отпраздновал его в стиле пирата, надев чёрную повязку на глаз и взяв в руку пиратский крюк.

Фото: Tony Marshall/Getty Images

Позднее Адама Траоре после паса Нелсона Семеду укрепил преимущество хозяев. Во втором тайме Бенджамин Вудбёрн сократил разницу в счёте. Для команды Бруну Лаже это первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.

В текущем сезоне Хименес провёл один матч в английской Премьер-лиге, в нём он не отметился результативными действиями. В прошлом первенстве мексиканец в 34 матчах забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.