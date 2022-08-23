Хименес отпраздновал гол в Кубке Англии в стиле пирата

Сегодня, 23 августа, проходит матч второго раунда Кубка Англии, в котором «Вулверхэмптон» принимает «Престон».
На восьмой минуте полузащитник «волков» Рауль Хименес с передачи Райана Айт Нури открыл счёт в матче. Мексиканец отпраздновал его в стиле пирата, надев чёрную повязку на глаз и взяв в руку пиратский крюк.
Фото: Tony Marshall/Getty Images
Позднее Адама Траоре после паса Нелсона Семеду укрепил преимущество хозяев. Во втором тайме Бенджамин Вудбёрн сократил разницу в счёте. Для команды Бруну Лаже это первый матч в нынешнем розыгрыше Кубка Англии.
В текущем сезоне Хименес провёл один матч в английской Премьер-лиге, в нём он не отметился результативными действиями. В прошлом первенстве мексиканец в 34 матчах забил шесть голов и отдал четыре голевые передачи.
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