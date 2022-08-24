Украина впервые с 2019 года будет представлена лишь одним клубом на групповом этапе ЛЧ

Украина впервые за последние несколько лет будет представлена одним клубом на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА – донецким «Шахтёром».
Последний раз такое было три года назад – в сезоне-2019/2020, когда киевское «Динамо» уступило по итогам двух встреч бельгийскому «Брюгге» (3:4 общ.) в третьем квалификационном раунде, а «Шахтёр» оказался сразу на групповом этапе, так как являлся победителем чемпионата Украины. После этого сезона два года подряд клубам из Украины удавалось проходить квалификацию – в сезоне-2021/2022 пробилось киевское «Динамо», а год спустя через отбор прошёл и «Шахтёр».
Напомним, накануне киевское «Динамо» уступило в ответной встрече плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА на выезде португальской «Бенфике» (0:3). В первом матче киевляне проиграли со счётом 0:2.
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