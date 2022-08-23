«Матч ТВ» не покажет игры украинских команд в еврокубках

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов сообщил, что канал не покажет игры украинских клубов в еврокубках. Сегодня киевское «Динамо» сыграет с «Бенфикой» в рамках квалификации Лиги чемпионов.
«Мы показали обзор игры киевского «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов в выпусках новостей и аналитических программах. Мне кажется, что на сегодняшний день показывать игры с участием команд из Украины в эфире федерального канала неправильно — не мы годами планомерно обесценивали тезис об отсутствии политики в спорте.
У нас отличные отношения с УЕФА. Мы ни в коем случае не планируем снижать показ еврокубков, покажем их в максимально возможном объеме», — цитируют Конова «Ведомости».
На данный момент в России не транслируются английская Премьер-лига, французская Лига 1, чемпионаты Португалии, Шотландии, Кубки Испании и Англии и прочие турниры.
- 23 августа 2022
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