«Манчестер Юнайтед» проводит поиски голкиперов в немецкой Бундеслиге

«Манчестер Юнайтед» рассматривает опцию приобретения вратаря высокого уровня, который будет составлять достойную конкуренцию нынешнему голкиперу манкунианцев Давиду де Хеа.
В шорт-листе клуба из Манчестера находятся два футболиста: Кевин Трапп из «Айнтрахта» и Ян Зоммер из мёнхенгладбахской «Боруссии», сообщает The Independent.
В минувшем сезоне Трапп сыграл за «орлов» 46 матчей во всех соревнованиях, пропустил 61 гол и семь раз сумел оставить ворота «сухими». С командой из Франкфурта вратарь стал победителем Лиги Европы сезона-2021/2022. Зоммер принял участие в 36 матчах, на его счету 63 пропущенных мяча. Семь раз Ян смог отстоять на ноль.
«Манчестер Юнайтед» после трёх туров занимает в турнирной таблице АПЛ 14-ю позицию. В следующем туре соперником манкунианцев станет «Саутгемптон», матч пройдёт в субботу, 27 августа.
У кого из футболистов английской Премьер-лиги самый крупный контракт? Видеоролик:
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