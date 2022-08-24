Рио Фердинанд объяснил, почему Френки де Йонг не перейдёт в «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд назвал причину, в соответствии с которой трансфер хавбека «Барселоны» Френки де Йонга в английскую команду не состоится, а также рассказал, в чём, по его мнению, могут заключаться остальные трансферные планы манкунианцев.

«Нет, они только что купили Каземиро, никаких шансов подписать Френки.

Я думаю, что они все равно выберут Антони из «Аякса», если им всё еще удастся заключить сделку. Кажется, что всё движется в правильном направлении. И они могут даже выбрать центрального нападающего, еще одного, особенно если Роналду уйдет», — сказал Фердинанд в интервью FIVE Podcast.

Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года. С тех пор нидерландец в 142 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 18 результативных передач.

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