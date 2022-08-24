Стало известно, насколько увеличатся доходы клубов РПЛ в сезоне-2022/2023

В сезоне-2022/2023 отчисления Российской Премьер-Лиги в пользу клубов увеличатся на 344%, или 6,9 млрд рублей, следует из данных источников, с которыми удалось ознакомиться «Чемпионату».

Общая сумма отчислений в нынешнем сезоне составит 9,052 млрд рублей, тогда как в прошлом она была чуть больше 2 млрд. Сумма складывается из соглашений с тремя ключевыми партнёрами: «Газпром Медиа Холдинг», НПЦ «МИР» и букмекерской компании Winline.

Лидером нынешнего чемпионата России является санкт-петербургский «Зенит», который набрал в шести матчах 14 очков. В первую тройку также входят московские клубы «Спартак» (13) и ЦСКА (13). Следующий тур Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 стартует 26 августа матчем «Сочи» — «Химки». Действующий чемпион страны — «Зенит».