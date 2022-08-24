«Барселона» представила третий комплект формы на сезон-2022/2023

«Барселона» на официальном сайте представила третий комплект игровой формы на сезон-2022/2023.
Форма выполнена в белом цвете с красно-синим крестом на груди. Дизайн экипировки вдохновлён одной из высших наград Каталонии — крестом Сант-Жорди, который клуб получил 30 лет назад. На футболке присутствуют логотипы спонсоров «Барселоны» и эмблема каталонского клуба. Техническим спонсором «Барселоны» является американская компания Nike.
Фото: пресс-служба «Барселоны»
«Барселона» в двух матчах набрала четыре очка и занимает пятое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2022/2023. Действующим чемпионом Испании является мадридский «Реал». В следующем туре испанской Примеры «Барселона» сыграет с «Вальядолидом». Встреча состоится 28 августа.
«Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур
- 24 августа 2022
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