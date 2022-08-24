Переговоры «Челси» и «Барселоны» по Обамеянгу зашли в тупик

Лондонский «Челси» и каталонская «Барселона» на данный момент не смогли договориться по трансферу форварда сине-гранатовых Пьера-Эмерика-Обамеянга, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Источник отмечает, что синие ещё не пришли к договорённости с испанской командой по вопросу о подписании 33-летнего габонца. Добавляется, что переговорный процесс продолжается, но проблема заключается лишь в ценнике за футболиста. Английский клуб не желает платить запрашиваемую каталонцами сумму в размере € 30 млн.
Романо утверждает, что обеим сторонам ещё предстоит уладить некоторые детали в следующем раунде переговоров.
Обамеянг перешёл в «Барселону» на правах свободного агента в январе 2022 года. В Англии он с января 2018-го играл за другой лондонский клуб — «Арсенал». В Испании же форвард в 24 матчах забил 13 голов и отдал результативную передачу.
Видеообзор. «Реал Сосьедад» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 2-й тур:
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