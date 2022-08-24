Силкин — о Моро: из «Динамо» уходят ведущие игроки вместо того, чтобы усиливать команду

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал информацию о том, что полузащитник московской команды Никола Моро в ближайшее время может стать игроком «Болоньи».

«Уход любого игрока основного состава — это потеря. Потому что на это место нужно кого-то наигрывать, а на это нужно время. Конечно, для «Динамо» это потеря. Моро — неплохой, молодой, цепкий игрок. Он был волнорезом на поле, хорошо играет в отборе, отдаёт ближние и средние передачи.



Хороший игрок. Жалко. Замену найдут, но на это нужно время. Позиция была серьёзная. Вместо того чтобы укреплять команду для решения каких-то задач, получается, что ведущие игроки уходят», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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