Моро покинул расположение «Динамо» для завершения перехода в «Болонью»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро в среду, 24 августа, покинул расположение московского клуба и улетел в Италию для завершения перехода в «Болонью». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, близкий к игроку. Сделка будет оформлена в форме аренды с правом выкупа.
Ранее появлялась информация, что футболист перейдёт в «Болонью» на правах аренды. В соглашении между сторонами будет опция выкупа в размере € 6 млн, однако не уточняется, будет ли этот пункт сделки обязательным.
Контракт 24-летнего хорватского полузащитника с «Динамо» рассчитан до лета 2025 года. В сезоне-2021/2022 Моро провёл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Никола провёл за бело-голубых шесть матчей и отдал два голевых паса.
Обзор 6-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #15
- 24 августа 2022
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