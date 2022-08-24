Футболистка сборной Норвегии Рейтен подписала новый контракт с «Челси»

Полузащитница лондонского «Челси» и сборной Норвегии Гуро Рейтен подписала с синими новый трёхлетний контракт, сообщает официальный сайт команды.

28-летняя футболистка перешла в состав «аристократов» из норвежского клуба «ЛСК Квиннер» в 2019 году. Вместе с «Челси» она становилась чемпионкой Англии трёх последних сезонов, а также дошла с командой до финала Лиги чемпионов – 2020/2021. В прошлом сезоне Рейтен провела 35 матчей и забила 11 голов.

На Евро-2022 сборной Норвегии не удалось выйти из группы. Рейтен приняла участие во всех трёх матчах, на её счету забитый мяч и голевая передача.

За «Челси» также выступает защитница Алсу Абдуллина из России. Первый матч нового сезона английской Суперлиги команда проведёт 11 сентября с «Вест Хэмом».