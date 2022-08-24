Звезда сборной Норвегии Каролина Хансен объявила о приостановке международной карьеры

27-летняя полузащитница сборной Норвегии и «Барселоны» Каролина Хансен объявила о приостановке международной карьеры.
«С тяжёлым сердцем я пишу это. С 16 лет сборная была частью моей жизни. Я здесь выросла. У меня остались опыт, воспоминания и друзья на всю жизнь.
Любовь к сборной останется всегда. Даже сейчас, когда у меня перерыв. После года проблем с сердцем и почти 50 игр я чувствую усталость, которая заставляет меня прислушиваться к своему телу. Мне нужно отдохнуть. Я надеюсь, что это не «спасибо за всё», а «скоро увидимся», — написала Хансен в «Инстаграм»*.
Футболистка дебютировала за национальную команду в 2011 году в возрасте 16 лет. Всего она провела за сборную 84 матча и забила 38 голов. Норвегия не вышла из группы на чемпионате Европы — 2022, проиграв Англии со счётом 0:8.
* — «Инстаграм» запрещён на территории Российской Федерации.
- 24 августа 2022
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