Георгий Зотов вернулся в «Крылья Советов»

Защитник Георгий Зотов перешёл в «Крылья Советов». 32-летний футболист подписал контракт с самарским клубом до конца сезона-2022/2023. Об этом сообщает пресс-служба команды.

С февраля 2017-го по август 2020-го Зотов был игроком «Крыльев Советов». За самарскую команду Георгий в 80 матчах забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. 32-летний Зотов — воспитанник «Спартака». Ранее футболист был воспитанником академии «Локомотива», выступал за донецкий «Металлург», «Анжи», «Кубань», «Оренбург» и «Рубин», за который играл с 2020 года. В июле было объявлено об уходе футболиста из казанской команды.

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