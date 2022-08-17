«Крылья Советов» — «Факел». На такую РПЛ смотреть одно удовольствие

19 августа состоится матч 6-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворита «Крылья Советов»: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех воронежцев оценивается в 4.30. На ничью дают коэффициент 3.85.

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Коэффициенты букмекеров на матч 6-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Факел» 19 августа 2022 года

Букмекеры предполагают, что игра 6-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.04. Если забьёт «Факел», сыграет коэффициент 1.45. Гол «Крыльев Советов» доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Факел» (19.08.2022)

Футболистам «Крыльев Советов» пора призывать на помощь экстрасенсов. Команда столкнулась с фатальным невезением в 5-м туре в противостоянии с «Локомотивом». Вместо уверенной победы обескураженные самарцы привезли из столицы России всего лишь ничейный результат (1:1). Ещё долго Максима Глушенкова будет преследовать кошмар с нереализованным пенальти, который мог принести три очка подопечным Игоря Осинькина.

Шанс исправиться у Глушенкова и его партнёров появится в ближайшую пятницу. В 6-м туре «Крылья Советов» на домашней арене принимают «Факел». Соперники по итогам пяти матчей занимают соседние места в таблице. В активе у самарских футболистов пять баллов, а их соперники из Воронежа набрали на два очка меньше. Победа в ближайшем туре поможет «крылышкам» завершить безвыигрышную серию из четырёх встреч. Тем не менее легко это сделать не получится.

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В минувшем туре игроки «Крыльев Советов» отправились в гости к «Локомотиву». Железнодорожники крайне неудачно стартовали в национальном первенстве, и тренерский штаб находился под давлением за плохие результаты. Поэтому мотивация у соперников была на максимальном уровне, что и предопределило напряжённый и интригующий сюжет встречи. Так и получилось.

Игорь Осинькин требует от своих подопечных начинать каждый матч в высоком темпе. Самарцы стараются подавить соперника за счёт активной игры на флангах и забить быстрый гол. В Москве план тренерского штаба практически сработал — уже на восьмой минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Локомотива». Исполнять 11-метровый вызвался Максим Глушенков, но переиграть голкипера не сумел. Отметим стремление самарцев активно начинать каждую игру.

Несмотря на неудачу с реализацией 11-метрового, футболисты «Крыльев Советов» не отошли от намеченного плана на игру. Они продолжали прессинговать оппонента, немедленно развивая хлёсткие контратаки после отбора мяча. Тактика подразумевает игру с минимальным количеством касаний, что, весьма вероятно, станет сложной задачей для защитников «Факела».

Неудачник первого тайма Глушенков не ушёл в тень, а стал самым заметным игроком матча. Казалось, что на поле действуют два футболиста под одним номером. Тренерский штаб «Факела», вероятно, прикрепит персонального сторожа для мобильного нападающего. Но отметим великолепные физические кондиции Глушенкова и его умение выбирать позицию для приёма мяча. В этом козырь самарцев в будущей игре.

С каждой игрой улучшается взаимопонимание у связки форвардов Максим Глушенков — Дмитрий Цыпченко. Они тонко выдерживают грань офсайдной ловушки и умеют за долю секунды принять верное решение для продвижения вперёд. С таким сыгранным дуэтом защите воронежского клуба будет довольно-таки сложно справиться. При этом не стоит забывать о максимальной поддержке атакующих порядков самарцев футболистами полузащиты. В минувшем туре Артём Соколов отдал классный голевой пас на Глушенкова.

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Сложно предположить, что может противопоставить «Крыльям Советов» соперник. Отметим, что в прошедшей игре 5-го тура футболисты «Факела» впервые в чемпионате не пропустили. Напомним, воронежцы принимали на домашней арене «Урал», который остался без главного тренера и устроился в подвале турнирной таблицы.

Под призывы Олега Василенко и при поддержке трибун «огнеопасные» шли вперёд, но до явных голевых моментов дело доходило редко. А вот в обороне случались провалы с пугающей регулярностью. Будь футболисты из Екатеринбурга точнее в завершающей фазе атаки, вполне могли бы и выиграть. Отметим неразбериху в оборонительных порядках сине-белых.

История очных противостояний будущих соперников состоит из 13 матчей. Шесть побед одержали самарские футболисты, четыре раза праздновали успех поклонники команды «Факел», и три встречи завершились ничейным исходом. Разница забитых мячей пока на стороне «Крыльев Советов» (19:13). При этом в трёх последних очных встречах в Самаре выиграли хозяева. Кроме того, в каждом из этих матчей забито минимум три мяча.

Футболисты воронежского «Факела» на эмоциональном подъёме провели первые игры, за счёт мотивации восполнили недостаток мастерства. Самарцы, напротив, ощутимо прибавляют в каждом туре по всем ключевым статистическим показателям. Их коллективный прессинг и умелые действия в атаке, весьма вероятно, приведут к победе в результативном матче. На наш взгляд, стоит изучить победу «Крыльев Советов» с тоталом больше 2.5 мячей за коэффициент 2.62.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Факел» 19 августа 2022 года

Похвально стремление «Факела» действовать на встречных курсах. У команды уже образовался свой яркий и неповторимый стиль, но такая система игры является лёгкой мишенью для опытных соперников. В игре воронежцев много слабых мест, через которые самарские футболисты смогут пробить брешь в защите. Стоит предположить, что «Крылья Советов» выиграют встречу, а оппоненты отметятся минимум тремя голами.

Ставка: победа «Крыльев Советов» и тотал больше 2.5 за коэффициент 2.62.

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