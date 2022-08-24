«Ницца» арендовала нападающего «Арсенала» Николя Пепе
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Французский футбольный клуб «Ницца» на сезон арендовал ивуарийского нападающего лондонского «Арсенала» Николя Пепе, сообщает Sky Sports.
27-летний форвард перешёл в стан «канониров» летом 2019 года за € 80 млн. Контракт Пепе с лондонцами действует до конца сезона-2023/2024. Вместе с «Арсеналом» он стал обладателем Кубка Англии – 2019/2020.
Пепе провёл за «канониров» в общей сложности 112 матчей, забил 12 мячей и отдал 21 голевую передачу.
«Ницца» заняла в прошлом чемпионате Франции пятое место, её возглавляет Люсьен Фавр. Сейчас команда борется за выход в групповую стадию Лиги конференций, в раунде плей-офф играя с израильским «Маккаби» (Тель-Авив).
За сборную Кот-д'Ивуара Пепе провёл 39 игр, в которых забил девять голов.
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