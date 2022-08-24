Опубликовано письмо Конте в дисциплинарный комитет после столкновения с Тухелем

Опубликовано письмо главного тренера лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте, направленное им в дисциплинарный комитет Футбольной ассоциации Англии после столкновения с Томасом Тухелем, возглавляющим «Челси», по окончании матча «шпор» и «аристократов» во 2-м туре нового сезона АПЛ (2:2).

«Сначала мне бы хотелось извиниться перед комитетом за события, которые произошли после матча с «Челси» в воскресенье (14 августа. — Прим. «Чемпионата»). Это не то, с чем мне бы хотелось быть связанным или видеть на футбольном поле. Поэтому я принимаю обвинения за неуместный поступок.

Рефери дал финальный свисток, я хотел поздравить моих игроков и поблагодарить наших болельщиков, а также болельщиков «Челси», к которым я сохранил привязанность после моей работы в клубе… поэтому, чтобы не создавать сложностей между нами, я хотел быстро пожать руки и идти дальше.

Я протянул ему руку с намерением быстро пожать её, однако он схватил мою руку и не отпускал её. Из-за его крепкой хватки мою руку покоробило, из-за чего меня отпихнули назад. Я был одновременно удивлён и расстроен, что такое рукопожатие привело к тому, что меня с силой отпихнули. Я не отреагировал на эту провокацию и её последствия и рад, что мне удалось сдержать себя. Я понимаю, отреагируй я по-другому, ситуация могла сложиться ещё хуже», — приводит текст письма Конте Sport Bible.