Источник: бельгийский «Юнион» предлагал Дзюбе контракт на € 500 тыс в год

Российский нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба в летнее межсезонье мог продолжить карьеру в клубе чемпионата Бельгии, информирует Sport24.



«Юнион Сент-Жиллуа» из одноимённой коммуны Брюсселя предлагал Дзюбе контракт с годичной зарплатой € 500 тыс. При этом, как сообщает источник, Артём стал бы самым высокооплачиваемым футболистом команды.



В прошлом сезоне «Юнион» стал серебряным призёром чемпионата Бельгии. Регулярную часть команда завершила на первом месте, опережая «Брюгге» на пять очков, но в ходе чемпионского плей-офф уступили место на вершине более титулованному сопернику.



Напомним, Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспор». Он вышел в стартовом составе на матч чемпионата с «Фенербахче» и на 66-й минуте отметился дебютным забитым мячом.