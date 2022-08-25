Источник: бельгийский «Юнион» предлагал Дзюбе контракт на € 500 тыс в год

Российский нападающий клуба «Адана Демирспор» Артём Дзюба в летнее межсезонье мог продолжить карьеру в клубе чемпионата Бельгии, информирует Sport24.
«Юнион Сент-Жиллуа» из одноимённой коммуны Брюсселя предлагал Дзюбе контракт с годичной зарплатой € 500 тыс. При этом, как сообщает источник, Артём стал бы самым высокооплачиваемым футболистом команды.
В прошлом сезоне «Юнион» стал серебряным призёром чемпионата Бельгии. Регулярную часть команда завершила на первом месте, опережая «Брюгге» на пять очков, но в ходе чемпионского плей-офф уступили место на вершине более титулованному сопернику.
Напомним, Дзюба подписал контракт с турецким «Адана Демирспор». Он вышел в стартовом составе на матч чемпионата с «Фенербахче» и на 66-й минуте отметился дебютным забитым мячом.
- 25 августа 2022
-
04:55
-
04:46
-
04:34
-
04:19
-
04:07
-
03:50
-
03:33
-
03:02
-
02:44
-
02:33
-
02:13
-
01:47
-
01:29
-
01:10
-
00:58
-
00:53
-
00:39
-
00:37
-
00:35
-
00:28
-
00:18
- 24 августа 2022
-
23:57
-
23:56
-
23:51
-
23:36
-
23:33
-
23:22
-
22:59
-
22:57
-
22:47
-
22:38
-
22:17
-
22:06
-
21:59
-
21:51