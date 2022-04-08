От первой лиги до ЛЧ — за год? Внезапный лидер чемпионата Бельгии доказывает: это возможно

На самом деле у «Юниона» богатая история. Просто её мало кто помнит.

«Брюгге» и «Андерлехт» – эти две команды наверняка назовёт болельщик из России, отвечая на вопрос, какие он знает бельгийские клубы. Болельщики со стажем (не гики), вероятно, вспомнят ещё «Гент», «Генк» и «Стандард». Удивительно, но ни один из этой пятёрки клубов прямо сейчас не возглавляет таблицу чемпионата Бельгии. В стране, национальная команда которой с сентября 2018-го по март 2022 года занимала первое место в рейтинге ФИФА, намечается сенсация – Лигу Жюпиле впервые за 87 лет может выиграть «Юнион», вернувшийся в этом сезоне в высшую лигу после 49-летнего отсутствия (не путать с немецким «Унионом»).

История команды

Вы удивитесь, но «Юнион» занимает третье место по количеству побед в чемпионате Бельгии (11). Больше титулов только у «Андерлехта» (34) и «Брюгге» (17). Правда, семь из 11 трофеев «Юнион» взял ещё до Первой мировой войны: тогда у брюссельского клуба практически не было равных. В 1913-м и 1914 годах команда победила в Кубке Бельгии, а с 1904-го по 1914 год только раз опустилась ниже второго места. Кроме того, «Юнион» трижды одержал победу в международном турнире «Вызов Севера».

После окончания войны клубу не сразу удалось вернуть былую славу, а в сезоне-1930/1931 команда и вовсе едва избежала вылета. После этого стадион переименовали в честь бывшего президента клуба Жозефа Марьена, и «Юнион» выиграл три чемпионства подряд, по ходу дела выдав феноменальную беспроигрышную серию из 60 матчей, которую оборвал принципиальный соперник – «Даринг». Во второй половине 1940-х команда покатилась вниз и в 1949 году вылетела в низший дивизион.

Фото: Vincent Van Doornick/Getty Images

Возвращение в элиту состоялось быстро. «Юнион» даже дебютировал в Кубке ярмарок (предшественник Кубка УЕФА/Лиги Европы), проиграв в полуфинале «Бирмингему». Через пять лет брюссельский клуб снова покинул высшую лигу и долго не мог вернуться. После предыдущего вылета, в сезоне-1972/1973, «Юнион» болтался между третьим и вторым дивизионом, пока в 1981 году не докатился до четвёртого.

Кто управляет клубом

Всплытие со дна началось в 2014 году, когда «Юнион» перешёл в руки Юргена Баацша. Однако феноменальный прорыв клуб совершил в 2018 году, уже с новым владельцем. Клуб приобрёл британский бизнесмен Тони Блум, который управляет «Брайтоном». С ним «Юнион» занимал третье и четвёртое места во втором дивизионе, а в 2021 году вернулся в элиту бельгийского футбола. За несколько лет при Блуме «Брайтон» прошёл путь от низших лиг до АПЛ, куда вернулся после 34-летнего отсутствия.

Тони Блум Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Бизнесмен сделал состояние на сайтах для игры в покер и продаже букмекерской конторы. Любовь к ставкам Блуму передалась от дедушки ещё в детстве. Тони регулярно играл в азартные игры с 15 лет по поддельным документам и по версии PokerNews входит в топ-15 лучших игроков всех времён. «Юнионом» Блум управляет вместе со своим бизнес-партнёром Алексом Муцио. Они вложились в ремонт тренировочной базы, но что самое главное – собрали отличный персонал для оперативного руководства.

Муцио нанял спортивного директора Криса О'Лафлина и генерального директора Филиппа Борманса. Верхом карьеры обоих до «Юниона» был «Сент-Трюйден». А главным тренером был назначен Фелис Маццу, который приводил «Шарлеруа» к бронзовым медалям. В дебютном сезоне с «Юнионом» Маццу выиграл золотые медали первого дивизиона.

Что по составу?

«Юнион» – седьмая команда по стоимости состава (€ 43,83 млн) в Лиге Жюпиле. Для сравнения: игроки «Брюгге» оцениваются в € 160,55 млн. Самый дорогой футболист «Юниона» – полузащитник Кацпер Козловски (€ 10 млн), арендованный у «Брайтона». Права на Дениза Ундава и Каору Митому также принадлежат английскому клубу. Козловски и Ундав этой зимой подписали контракт с «Брайтоном», но конец сезона доигрывают в «Юнионе» на правах аренды.

Кацпер Козловски Фото: Joris Verwijst/Getty Images

Дениз – главная звезда команды: на его счету 25 голов и 10 результативных передач в 32 матчах. В прошлом году он также тащил клуб: оформил 17+5 по системе «гол+пас» в 26 играх. В «Юнионе» есть ещё один забивной нападающий – 23-летний Данте Ванзейр. У бельгийца 13 мячей и 10 ассистов в 28 встречах. Стоит отметить, что «Юнион» вообще не покупает дорогих игроков. В этом сезоне клуб взял Камерона Пуэртаса за € 1,16 млн из «Лозанны». Теперь самый дорогостоящий футболист в истории «Юниона» довольствуется ролью игрока ротации.

«Юнион» подбирал футболистов с помощью компьютерной программы от компании Starlizard. На поиск каждого игрока у скаутов уходило до 10 месяцев. Клуб ориентировался на свободных агентов из низших дивизионов и дешёвых футболистов. Таким образом, «Юнион» выцепил Барта Ньивкопа, Каспера Нильсена, Лоика Лапуссена и других игроков. Решение о подписании принималось на основе статистики, личностных характеристик (руководство изучает соцсети игроков) и отзывов бывших тренеров и одноклубников. Кстати, летом в «Юнион» мог перейти защитник «Алании» Хетаг Кочиев, но сделка не состоялась.

За тур до конца регулярного чемпионата Бельгии «Юнион» идёт на первом месте с 74 очками. После 34 туров команды разделятся на группы, и брюссельский клуб отправится в чемпионскую группу, где шесть команд поборются за титул и еврокубковые места.

Ближайший преследователь «Брюгге» отстаёт от лидера на пять очков. Отрыв может увеличиться: в последнем туре «Юнион» сыграет с аутсайдером, тогда как «Брюгге» примет «Мехелен». Кажется, нас ждёт новая сказочная история, в которой «Юнион» станет вторым «Лестером».