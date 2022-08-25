«Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба сине-белых. Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов.

«Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника «Факела» запрещён согласно регламенту!» — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в телеграм-канале.

Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано на 17:30 по мск. Воронежцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи заняли вторую строчку. В активе команды Олега Василенко четыре очка, подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 очков.

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