«Факел» запретил использовать символику «Спартака» на матче в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба сине-белых. Встреча пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов.
«Напоминаем о том, что вход на трибуны стадиона с символикой клуба-соперника «Факела» запрещён согласно регламенту!» — говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в телеграм-канале.
Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано на 17:30 по мск. Воронежцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи заняли вторую строчку. В активе команды Олега Василенко четыре очка, подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 очков.
Федун ушёл из «Спартака»! Обзор 6-го тура РПЛ с Тимуром Лепсая. Премьер-лига несправедливости #15:
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