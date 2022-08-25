Президент РПЛ отреагировал на запрет атрибутики «Спартака» на матче в Воронеже

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев отреагировал на запрет атрибутики «Спартака» на матче с «Факелом» в Воронеже. Ранее воронежский клуб объявил запрет на посещение матча с символикой московского клуба.

«Решение «Факела» не допускать на стадион с символикой клуба-соперника противоречит действующим правилам и регламенту. Негодование болельщиков в этой ситуации понятно.

Лига держит ситуацию на контроле, мы оперативно связались с руководством клуба, и генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заверил, что ограничений, касающихся использования символики гостевой команды, на матче не будет», — приводит слова Алаева пресс-служба РПЛ.

Напомним, встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Воронежцы (4) располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи (13) занимают вторую строчку.