Кечинов: как «Факел» может запретить атрибутику? «Спартак» — запрещённая группировка?
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов отреагировал на запрет атрибутики красно-белых на матче с «Факелом» в Воронеже. Ранее воронежский клуб объявил запрет на посещение матча с символикой московского клуба. Однако впоследствии воронежцы извинились и заявили, что имели в виду средства активной поддержки, а не атрибутику.
«Ну а как запретить? У нас «Спартак» – какая-то запрещённая группировка, я не могу понять? Ну а как они запретят? Для кого футбол играется? Для людей и болельщиков. Если у нас нет никаких запрещённых фанатских движений, по которым было бы указание, что их нельзя пускать на стадион. Это абсолютный бред! Такого не может быть просто», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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