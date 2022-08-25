Романо: переговоры между Депаем и «Ювентусом» полностью сорвались

Переговоры между футболистом «Барселоны» Мемфисом Депаем и «Ювентусом» полностью сорвались. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.



По сведениям инсайдера, в прошлый четверг соглашение между футболистом и туринской командой было почти полностью согласовано. Однако из-за того, что переговоры между полузащитником «Ювентуса» Адриеном Рабьо и «Манчестер Юнайтед» зашли в тупик, руководство «старой синьоры» решило направить свой бюджет на приобретение Аркадиуша Милика и Леандро Паредеса.



Напомним, Мемфис стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах голландец забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешний контракт Депая с каталонцами действует до конца июня 2023 года.

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