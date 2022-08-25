Карим Бензема признан лучшим игроком сезона по версии УЕФА
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Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Также на этом мероприятии вручают награды по итогам прошлого сезона.
Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема признан лучшим игроком сезона-2021/2022 по версии УЕФА. 34-летний футболист вместе с командой выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании.
В прошлом сезоне Бензема принял участие в 46 матчах, забил 44 мяча и отдал 15 голевых передач.
Форвард выступает за мадридцев с лета 2009 года, перейдя в «Реал» из французского «Лиона». Также у Бензема 97 игр и 37 голов за сборную Франции.
В новом сезоне Лиги чемпионов «Реал» на групповой стадии сыграет с «Лейпцигом», «Шахтёром» и «Селтиком».
Новость по темеСостоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов
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