Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

Составы групп:

Группа А



1) «Аякс»



2) «Ливерпуль»



3) «Наполи»



4) «Рейнджерс»

Группа В



1) «Порту»



2) «Атлетико» (Мадрид)



3) «Байер»



4) «Брюгге»

Группа С



1) «Бавария»



2) «Барселона»



3) «Интер»



4) «Виктория Пльзень»

Группа D



1) «Айнтрахт»



2) «Тоттенхэм»



3) «Спортинг»



4) «Марсель»

Группа Е



1) «Милан»



2) «Челси»



3) «Зальцбург»



4) «Динамо» (Загреб)

Группа F



1) «Реал» (Мадрид)



2) «РБ Лейпциг»



3) «Шахтёр»



4) «Селтик»

Группа G



1) «Манчестер Сити»



2) «Севилья»



3) «Боруссия» (Дортмунд)



4) «Копенгаген»

Группа Н



1) «ПСЖ»



2) «Ювентус»



3) «Бенфика»



4) «Маккаби» (Хайфа)

Групповой этап турнира стартует 6 сентября и завершится 2 ноября. Действующим победителем турнира является мадридский «Реал».



Единственным россиянином, который сможет принять участие в матчах группового этапа Лиги чемпионов, является голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунёв.