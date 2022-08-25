«Базель», «Вест Хэм» и «ЧФР Клуж» — в групповой стадии Лиги конференций

Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием швейцарского «Базеля», английского «Вест Хэма» и румынского «ЧФР Клуж».



Соперником «Базеля» в раунде плей-офф был софийский ЦСКА. Во втором матче, состоявшемся в Швейцарии, победили хозяева — 2:0. На 60-й минуте гол забил полузащитник «Базеля» Фабиан Фрай, а второй мяч на 80-й минуте в ворота соперника отправил защитник Михаэль Ланг.

«Вест Хэм» играл свой матч с датским «Виборгом». Встреча проходила в Виборге и завершилась победой гостей — 3:0. За «молотобойцев» отличились Джанлука Скамакка, Мохамед Бенрахма и Томаш Соучек. Таким образом, по итогам противостояния в групповой этап турнира вышел «Вест Хэм» (3:1 в пользу лондонцев в первом матче).

«ЧФР Клуж» в своём поединке встретился со словенским «Марибором». Игра прошла в городе Клуж-Напока (Румыния) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Ловро Цвек. Румынский клуб вышел в групповой этап Лиги конференций (первый матч — 0:0).