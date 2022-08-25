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«Базель», «Вест Хэм» и «ЧФР Клуж» — в групповой стадии Лиги конференций

«Базель», «Вест Хэм» и «ЧФР Клуж» — в групповой стадии Лиги конференций
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Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием швейцарского «Базеля», английского «Вест Хэма» и румынского «ЧФР Клуж».

Соперником «Базеля» в раунде плей-офф был софийский ЦСКА. Во втором матче, состоявшемся в Швейцарии, победили хозяева — 2:0. На 60-й минуте гол забил полузащитник «Базеля» Фабиан Фрай, а второй мяч на 80-й минуте в ворота соперника отправил защитник Михаэль Ланг.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
2 : 0
ЦСКА С
София, Болгария
1:0 Фрай – 66'   2:0 Ланг – 84'

«Вест Хэм» играл свой матч с датским «Виборгом». Встреча проходила в Виборге и завершилась победой гостей — 3:0. За «молотобойцев» отличились Джанлука Скамакка, Мохамед Бенрахма и Томаш Соучек. Таким образом, по итогам противостояния в групповой этап турнира вышел «Вест Хэм» (3:1 в пользу лондонцев в первом матче).

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Виборг
Виборг, Дания
Окончен
0 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон, Англия
0:1 Скамакка – 22'   0:2 Бенрахма – 51'   0:3 Соучек – 63'

«ЧФР Клуж» в своём поединке встретился со словенским «Марибором». Игра прошла в городе Клуж-Напока (Румыния) и завершилась победой хозяев со счётом 1:0. Единственный мяч на 90-й минуте забил полузащитник Ловро Цвек. Румынский клуб вышел в групповой этап Лиги конференций (первый матч — 0:0).

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
1 : 0
Марибор
Марибор, Словения
1:0 Цвек – 90'
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