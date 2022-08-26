Мюллер: в Лиге чемпионов встретимся с Левандовски – какая потрясающая история!

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер кратко оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов-2022/23.



«Мы встретимся в Лиге чемпионов с «Барселоной» и Робертом Левандовски. Какая потрясающая история! Для меня это супергруппа с суперкомандами. Убеждён, что футбольных болельщиков ждёт несколько потрясающих вечеров Лиги чемпионов. При этом ясно одно: нам нужно будет хорошо потрудиться, чтобы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов», – приводит слова Мюллера официальный сайт «Баварии».



Напомним, 25 августа в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. «Бавария» выбрана из первой корзины. В группе C мюнхенцы встретятся с «Барселоной», итальянским «Интером» и чешской «Викторией». Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов состоятся 6 и 7 сентября.