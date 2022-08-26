Игрок «Виктории» отреагировал на попадание в группу ЛЧ с «Интером», «Барсой» и «Баварией»

Полузащитник «Виктории» (Пльзень) Ян Сикора высказался о попадании в одну группу Лиги чемпионов с европейскими топ-клубами. Напомним, на групповой стадии ЛЧ сезона-2022/2023 «Виктории» предстоит встретиться с миланским «Интером», мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной». Однако Сикора воспринимает это как интересный вызов, а не как невезение на жеребьёвке.
«Это просто фантастика! Как только «Барселона» попала в группу C, я стал следить только за ней. Когда там оказались «Бавария» и «Интер», стало совсем прекрасно. Я очень взволнован: мы сыграем с соперниками своей мечты», — приводит слова Сикоры официальный сайт УЕФА.
Напомним, ранее главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман призвал не недооценивать «Викторию», которая стала чемпионом Чехии, опередив именитые пражские клубы.
- 26 августа 2022
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