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Игрок «Виктории» отреагировал на попадание в группу ЛЧ с «Интером», «Барсой» и «Баварией»

Игрок «Виктории» отреагировал на попадание в группу ЛЧ с «Интером», «Барсой» и «Баварией»
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Полузащитник «Виктории» (Пльзень) Ян Сикора высказался о попадании в одну группу Лиги чемпионов с европейскими топ-клубами. Напомним, на групповой стадии ЛЧ сезона-2022/2023 «Виктории» предстоит встретиться с миланским «Интером», мюнхенской «Баварией» и каталонской «Барселоной». Однако Сикора воспринимает это как интересный вызов, а не как невезение на жеребьёвке.

«Это просто фантастика! Как только «Барселона» попала в группу C, я стал следить только за ней. Когда там оказались «Бавария» и «Интер», стало совсем прекрасно. Я очень взволнован: мы сыграем с соперниками своей мечты», — приводит слова Сикоры официальный сайт УЕФА.

Напомним, ранее главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман призвал не недооценивать «Викторию», которая стала чемпионом Чехии, опередив именитые пражские клубы.

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