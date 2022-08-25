Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА — 2022/2023: Роберт Левандовски против «Баварии», Эрлинг Холланд против «Боруссии»

В Лиге чемпионов сразу несколько крутых совпадений! Главное о жеребьёвке
Григорий Телингатер
Итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА — 2022/2023
Комментарии
«Реалу» третий год подряд попадается «Шахтёр», а Левандовского уже ждут в Мюнхене.

В Стамбуле завершилась жеребьёвка Лиги чемпионов. Вот результаты:

Группа A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».
Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».
Группа C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория» Пльзень.
Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».
Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.
Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтёр», «Селтик».
Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия», «Копенгаген».
Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа.

Группы получились достаточно равномерными по силе, если не учитывать группу С. Там сошлись «Бавария», «Барселона» и «Интер». Одна из этих команд точно не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Минимум одна, вспоминая о том, как год назад «Шериф» внезапно набирал очки.

Кроме того, жеребьёвка позволила нескольким звёздам сыграть против своих бывших команд. Холанд против «Боруссии», Ди Мария против «ПСЖ», но главное – Левандовски против «Баварии». Интересно, как немецкие фанаты встретят нападающего, который этим летом так рвался уехать из Германии. Когда Левандовски уезжал с базы «Баварии», то слышал саркастическое «Hala, Madrid». Бывший одноклубник поляка Томас Мюллер уже отреагировал: «Мистер Леванголски, скоро увидимся в Мюнхене»

В ЛЧ будет лишь один россиянин. Команду Хайкина разбили за пять минут до серии пенальти! В ЛЧ будет лишь один россиянин. Команду Хайкина разбили за пять минут до серии пенальти!

Несколько фактов коротко:

  • «Шахтёр» и «Реал» третий год подряд попали в одну группу Лиги чемпионов. В прошлом сезоне оба раза выиграл «Реал», а в сезоне-2020/2021 оба раза победил «Шахтёр»;
  • на жеребьёвке вручали ещё и приз лучшему футболисту прошлого сезона в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Реала» Карим Бензема. А лучшим тренером признали Карло Анчелотти;
  • на этот раз матчи группового этапа Лиги чемпионов закончатся не в декабре, а уже 2 ноября. Причиной тому – ЧМ-2022, который стартует 20 ноября.
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022