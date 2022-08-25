В Лиге чемпионов сразу несколько крутых совпадений! Главное о жеребьёвке

В Стамбуле завершилась жеребьёвка Лиги чемпионов. Вот результаты:



Группа A: «Аякс», «Ливерпуль», «Наполи», «Рейнджерс».

Группа B: «Порту», «Атлетико», «Байер», «Брюгге».

Группа C: «Бавария», «Барселона», «Интер», «Виктория» Пльзень.

Группа D: «Айнтрахт», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Марсель».

Группа E: «Милан», «Челси», «Зальцбург», «Динамо» Загреб.

Группа F: «Реал», «РБ Лейпциг», «Шахтёр», «Селтик».

Группа G: «Манчестер Сити», «Севилья», «Боруссия», «Копенгаген».

Группа H: «ПСЖ», «Ювентус», «Бенфика», «Маккаби» Хайфа.



Группы получились достаточно равномерными по силе, если не учитывать группу С. Там сошлись «Бавария», «Барселона» и «Интер». Одна из этих команд точно не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Минимум одна, вспоминая о том, как год назад «Шериф» внезапно набирал очки.

Кроме того, жеребьёвка позволила нескольким звёздам сыграть против своих бывших команд. Холанд против «Боруссии», Ди Мария против «ПСЖ», но главное – Левандовски против «Баварии». Интересно, как немецкие фанаты встретят нападающего, который этим летом так рвался уехать из Германии. Когда Левандовски уезжал с базы «Баварии», то слышал саркастическое «Hala, Madrid». Бывший одноклубник поляка Томас Мюллер уже отреагировал: «Мистер Леванголски, скоро увидимся в Мюнхене»

Несколько фактов коротко: