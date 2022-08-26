Алаев: когда Косово приняли в УЕФА, западная юриспруденция перестала для меня существовать
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Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о ситуации с принятием Республики Косово в состав УЕФА.
«Как принимали Косово в УЕФА – это отдельная история. В тот день для меня перестали существовать западная юриспруденция и институт права. На тот момент членом УЕФА могла стать только страна, признанная ООН. Они быстренько поменяли устав УЕФА и стали допускать в свой состав государства, которые признаются большинством стран ООН. Я сразу такой: ммм… а так можно было? Но было влияние других стран. Когда же мы приводим УЕФА пример Косово в контексте Крыма, коллеги уходят от ответа», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полное интервью с Александром Алаевым можно прочитать здесь:
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