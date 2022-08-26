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Тухель сообщил, что Канте из-за травмы пропустит ближайший месяц

Тухель сообщил, что Канте из-за травмы пропустит ближайший месяц
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о состоянии полузащитника команды Н’Голо Канте. Француз с большой долей вероятности пропустит начало нового розыгрыша Лиги чемпионов. Ожидается, что Канте пропустит четыре недели.

«Мы говорим о сроке не менее чем в четыре недели. Я говорил ещё в конце прошлого сезона, что он является нашим ключевым игроком. Он даёт команде то, что не под силу никому другому в мире. И это делает Канте ключевым футболистом. Когда твой ключевой футболист отсутствует, оказываешься в непростой ситуации. Но с ней нужно жить», — цитирует Тухеля пресс-служба «Челси».

Канте получил травму задней поверхности бедра в матче АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур». Та встреча закончилась со счётом 2:2.

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