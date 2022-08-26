«Динамо» просит «Челси» оставить Захаряна в клубе до конца сезона на правах аренды

«Динамо» при переговорах с «Челси» спрашивало о возможности оставить хавбека Арсена Захаряна в московском клубе на правах аренды до конца сезона. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. При этом лондонский клуб относится к такой идее скептически, аргументируя это тем, что полузащитник нужен «Челси» уже сейчас.
Напомним, «Чемпионату» стало известно, что экс-владелец «Челси» Роман Абрамович не связан с возможным переходом Захаряна в английскую команду.
Ранее появилась информация, что лондонский клуб отправил предложение в размере € 15 млн за 19-летнего российского футболиста. Это сумма выкупа за Захаряна для иностранных клубов. Самому игроку «Челси» готов предложить долгосрочный контракт.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты? Видеоролик:
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