Квеквескири: если я всю жизнь проживу в Москве, это не значит, что я москвич

Опорный полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о том, как в начале 1990-х его семье пришлось покинуть Абхазию, а также о нынешних особенностях собственного въезда в родные края.
«По факту, когда мне было два года, родителям пришлось не переезжать, а бежать из Абхазии. Конечно, у меня никакого детства не было. Как и у многих людей в то время не было детства – у тех, кто родился в 1990 году и так далее, у детей, независимо от национальности, что у абхазцев, что у грузин. Родители были вынуждены спасать семью и искали выход из этой ситуации. Кто куда мог, туда и ехал.
Где моя родина? Там, где я родился. По-другому не может быть. Если я всю жизнь проживу в Москве, это не значит, что я москвич. Моя родина – это Абхазия, город Гали. Родина одна. Я каждый год там бываю – это обязательно. Существуют ли там проблемы с въездом? Существуют. Но я же гражданин России. Мне дают определённую бумагу, пропуск. А без него я не могу въехать. Другие граждане России могут въехать без него, спокойно пройти границу, а я так не могу. Независимо от того, что я россиянин. Потому что я родился там, по национальному признаку я грузин, и мне нужен этот документ, по которому я имею право въехать, находиться там определённое время и потом выехать», – рассказал Квеквескири в интервью YouTube-каналу «Факела».
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