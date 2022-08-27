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Глава судей РФС — об Ирматове: дополнительное мнение суперпрофессионала лишним не будет

Глава судей РФС — об Ирматове: дополнительное мнение суперпрофессионала лишним не будет
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Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев высказался о включении арбитра из Узбекистана Равшана Ирматова в состав экспертно‑судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза.

«Почему потребовалось расширять ЭСК до девяти человек? Дело в том, что голосующих членов ЭСК — восемь. А дополнительное мнение суперпрофессионала, такого как Равшан Ирматов, никогда лишним не будет. Такова наша позиция — мы должны привлекать лучших специалистов в самый главный орган судейства, который формирует доверие к принимаемым решениям.

Расширение ЭСК? В состав ЭСК люди не только попадают — в нём также происходит ротация, как и в любом другом коллегиальном органе. Это необходимо по разным причинам. Соответственно, рассматриваем всегда возможность как пополнения, так и ротации — когда будут конкретные кандидаты, станем принимать решение. А касательно количества членов ЭСК, будь их пятнадцать, восемь или шесть, главное — иметь самых лучших профессионалов», — приводит слова Каманцева «Матч».

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