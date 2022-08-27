«Гамула предпочитал гуляк». Чагров — о том, почему не стал основным вратарём «Ростова»

Вратарь исландского клуба «Кордренгир» Никита Чагров рассказал о периоде выступлений за «Ростов» и взаимоотношениях с тренером Игорем Гамулой, который работал в молодёжной и основной команде с 2011 по 2017 год.
«Гамула работал со мной в дубле. С ним отношения не совсем сложились: Гамула предпочитал ребят другого склада характера, гуляк. Никто из них нигде не заиграл и вряд ли вообще сейчас играет в футбол. Ребята, которые более профессионально относились к делу, у Гамулы оказывались на скамейке. Например, Влад Камилов, сейчас лидер «Уфы»
После отъезда Божовича в «Локомотив» в 2014-м главным в первой команде стал Гамула. И перед первой же тренировкой отправил меня тренироваться с дублем. После назначения Бердыева меня вновь взяли на сборы с основой», — приводит слова Чагрова Sport24.
- 27 августа 2022
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