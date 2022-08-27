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Чагров — об условиях в исландском клубе: каждого игрока обеспечивают жильём и машиной

Чагров — об условиях в исландском клубе: каждого игрока обеспечивают жильём и машиной
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Вратарь «Кордренгира» Никита Чагров, ранее выступавший за «Тамбов», рассказал, как проходят тренировки в исландском клубе. Футболист отметил, что команде приходится арендовывать поле, а ему самому приходится быть играющим тренером вратарей. Но, по словам голкипера, каждому игроку предоставляют жильё и автомобиль.

«У нас нет своего поля, арендуем. Администратора и массажиста тоже нет. А вместо тренера вратарей — я! Придумываю тренировки вратарям, по сути, сам себя тренирую. Зато каждого игрока обеспечивают жильём и дают машину. И ещё — карты на питание в ресторане.

Что касается игры команды, то уровень действительно невысокий. Исландцы любят футбол, физически развиты и выносливы, но тактически командная игра не слишком выстроена», — приводит слова Чагрова Sport24.

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