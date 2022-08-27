Хаджи: «Факел» обязательно навяжет борьбу «Спартаку». Буча наверху отражается на игроках

Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи поделился ожиданиями от матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом».
«Факел» обязательно навяжет борьбу «Спартаку». Дело в том, что сейчас в стане красно-белых идёт эта буча наверху: она, естественно, отражается на игроках. Если руководство клуба не смогло перед игрой успокоить как-то команду, всё объяснить, то могут возникнуть проблемы. Плюс, стоит вспомнить поражение от «Динамо» 0:1. Хотя тогда красно-белые не имели особо моментов. Если же игрокам внушили уверенность, чтобы они не обращали внимания на все эти перестановки в клубе, то всё будет хорошо. В любом случае будем ждать матча и надеемся на положительный результат», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 27 августа 2022
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