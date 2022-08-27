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Каземиро дебютировал за «Манчестер Юнайтед», выйдя на замену во втором тайме

Каземиро дебютировал за «Манчестер Юнайтед», выйдя на замену во втором тайме
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Каземиро вышел на замену во втором тайме в дебютном матче за клуб. Футболист появился на поле на 80-й минуте матча с «Саутгемптоном» в рамках четвёртого тура АПЛ сезона-2022/2023, заменив вингера Энтони Элангу.

30-летний Каземиро стал игроком английского клуба 22 августа 2022 года, перейдя из мадридского «Реала» за € 70,65 млн. Бразильский футболист подписал соглашение с новой командой на четыре сезона.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 4-го тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». В настоящее время гости ведут со счётом 1:0 благодаря голу португальца Бруну Фернандеша. В случае победы МЮ поднимется на шестую строчку турнирной таблицы, пока не сыграют остальные команды.

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