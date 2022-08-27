Роналду и Магуайр вновь остались в запасе на матч «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр и Криштиану Роналду вновь не попали в стартовый состав команды на матч четвёртого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 с «Саутгемптоном».

«Саутгемптон»: Базуну, Уокер-Питерс, Белла-Котчап, Салису, Дженепо, Уорд-Праус, Лавиа, Арибо, Эльюнусси, Адамс, Армстронг.

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Дало, Варан, Мартинес, Мактоминей, Фернандеш, Маласиа, Эриксен, Санчо, Рашфорд, Эланга.



Матч четвёртого тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. Начало игры — в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».