«СКА-Хабаровск» в меньшинстве удержал победу над «Родиной» в 7-м туре Первой лиги

Сегодня, 27 августа, в матче 7-го тура Мелбет Первой лиги «СКА-Хабаровск» на стадионе «Центральный» в Казани встречался с «Родиной». Хабаровчане одержали волевую победу в матче со счётом 2:1.
На 58-й минуте нападающий Иван Тимошенко вывел «Родину» вперёд. Спустя три минуты Илья Петров счёт сравнял, реализовав пенальти. На 72-й минуте Денис Фомин принёс «СКА-Хабаровск» волевую победу в матче, но хабаровчане доигрывали его в меньшинстве после удаления Александра Иванькова за две жёлтые карточки.
«СКА-Хабаровск» набрал восемь очков и поднялся на 10-ю строчку турнирной таблицы. «Родина» с шестью очками располагается на 15-й позиции. В следующем туре команда Романа Шаронова сыграет на выезде с «Енисеем», а коллектив Дмитрия Парфёнова дома встретится с «Краснодаром-2».
- 27 августа 2022
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