«Бавария» не смогла переиграть «Боруссию» Мёнхенгладбах

Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Бавария» принимала «Боруссию» Мёнхенгладбах. Встреча проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась вничью — 1:1.



На 43-й минуте гостей вывел вперёд французский нападающий Марку Тюрам. «Бавария» смогла отыграться только на 83-й минуте: с передачи вышедшего на замену Джамала Мусиалы гол забил Лерой Зане.

Подопечные Юлиана Нагельсмана нанесли больше ударов по воротам соперника (30 на 5) и лидировали по владению мячом (68% на 32%).

Таким образом, после четырёх туров у мюнхенцев 10 очков, у мёнхенгладбахцев — восемь. В следующем матче «Бавария» сыграет с берлинским «Унионом», а «Боруссия» — с «Майнцем». Мюнхенцы — действующие чемпионы Бундеслиги.