«Бавария» не смогла переиграть «Боруссию» Мёнхенгладбах
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Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023 «Бавария» принимала «Боруссию» Мёнхенгладбах. Встреча проходила на «Альянц-Арене» в Мюнхене и завершилась вничью — 1:1.
На 43-й минуте гостей вывел вперёд французский нападающий Марку Тюрам. «Бавария» смогла отыграться только на 83-й минуте: с передачи вышедшего на замену Джамала Мусиалы гол забил Лерой Зане.
Германия - Бундеслига. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 19:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Тюрам – 43' 1:1 Зане – 83'
Подопечные Юлиана Нагельсмана нанесли больше ударов по воротам соперника (30 на 5) и лидировали по владению мячом (68% на 32%).
Таким образом, после четырёх туров у мюнхенцев 10 очков, у мёнхенгладбахцев — восемь. В следующем матче «Бавария» сыграет с берлинским «Унионом», а «Боруссия» — с «Майнцем». Мюнхенцы — действующие чемпионы Бундеслиги.
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