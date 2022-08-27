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«Адана Демирспор» одержал победу с минимальным счётом, Дзюбу в перерыве заменил Балотелли

«Адана Демирспор» одержал победу с минимальным счётом, Дзюбу в перерыве заменил Балотелли
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Сегодня, 27 августа, в матче 4-го тура турецкой Суперлиги сезона-2022/2023 «Адана Демирспор» на своём поле принимал «Уманиеспор». Встреча проходила на стадионе «Ени Адана» и завершилась победой подопечных Винченцо Монтеллы — 1:0.

Российский нападающий Артём Дзюба появился на поле с первых минут и провёл на поле первый тайм, под занавес которого получил жёлтую карточку за толчок соперника. Результативными действиями не отметился, в перерыве его заменил итальянский нападающий Марио Балотелли.

Единственный гол «Адана Демирспор» в матче был забит на шестой минуте. Отличился португальский защитник Кевин Родригеш, ему ассистировал сенегальский хавбек Баду Н'Диайе.

Турция - Суперлига. 4-й тур
27 августа 2022, суббота. 21:45 МСК
Адана Демирспор
Адана
Окончен
1 : 0
Умраниеспор
1:0 Родригеш – 6'

Таким образом, после четырёх туров у клуба из города Адана девять очков. В следующем матче «Адана Демирспор» сыграет с командой «Хатайспор» (два поражения в двух матчах этого сезона, 12-е место в лиге в прошлом сезоне).

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