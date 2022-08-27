«Фатих Карагюмрюк» одержал первую победу в сезоне, Оздоев — лучший по количеству передач

Турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк», за который выступает полузащитник Магомед Оздоев, одержал первую победу в новом сезоне чемпионата Турции, в 4-м туре разгромив клуб «Анкарагюджю». Россиянин стал лучшим по числу передач — их он сделал 60, сообщает Opta Sports.

Также Оздоев стал лидером по касаниям мяча (69) и передачам в финальную треть поля (17). Кроме этого, на счету Магомеда одна передача под удар, один отбор и два выигранных единоборства из трёх. Хавбек провёл на поле все 90 минут.

За «Фатих Карагюмрюк» отличились итальянский нападающий Фабио Борини (дубль), защитник Салих Дурсун и сенегальский форвард Мбайе Дьян, реализовавший пенальти. В 5-м туре чемпионата Турции команда Оздоева, которую возглавляет Андреа Пирло, встретится с «Сивасспором».