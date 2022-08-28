Бышовец рассказал, чего не хватило «Динамо» в игре с «Пари НН»

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец подвёл итоги матча бело-голубых с «Пари НН», который состоялся 27 августа в рамках седьмого тура РПЛ (2:2).

«Динамо» не хватило уважения к сопернику: побеждаешь по счёту и психологически отдаёшь инициативу. И самое главное, команда испытает проблемы с функциональным состоянием, это сказалось на окончательном результате. В какой-то момент тренеру необходима была ротация состава чтобы поддерживать темп нагрузки и довести матч до положительного исхода. Не хватило команде мобильности для победы.

Красная карточка Фернандеса? Гоцук в таком моменте мог нейтрализовать эту проблему, но красная карточка по делу. Было вынужденное решение, играя с соперником, который боролся не за нейтральный мяч, а за проигранный», – сказал Бышовец в интервью Metaratings.

Напомним, что по ходу матча с «Пари НН» динамовцы вели с разницей в два мяча, но в итоге упустили победу. Бело-голубые проводили половину второго тайма вдесятером после того, как защитник команды Роберт Фернандес получил вторую жёлтую карточку.