Зеленов: «Спартак» выдвинул инициативу, чтобы красиво проводить Ещенко и Реброва

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об инициативе клуба провести торжественные проводы вратаря Артёма Реброва и защитника Андрея Ещенко во время матча ветеранов с «Зенитом». Оба футболиста уже завершили карьеры.



«Организацией матча занимается РФС. Мы лишь выдвинули инициативу, чтобы красиво проводить Ещенко и Реброва, которые завершили игровую карьеру», — цитирует Зеленова Sport24.



«Спартак» и «Зенит» проведут уже второй матч ветеранов, он состоится 2 сентября. Первая встреча закончилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Тогда по мячу забили Роман Широков и Александр Кержаков. Встреча проходила в Санкт-Петербурге.



Ответный матч ветеранов «Спартака» и «Зенита» запланирован на 2 сентября.