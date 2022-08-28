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Мацей Рыбус прокомментировал свой гол в ворота «Факела»

Мацей Рыбус прокомментировал свой гол в ворота «Факела»
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Полузащитник московского «Спартака» Мацей Рыбус рассказал о своём голе в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с воронежским «Факелом» (4:1).

«Разыграли красивую комбинацию на фланге. В тот момент Промес всё сделал за меня — я просто подставил ногу и всё», — сказал Рыбус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» набрал 16 очков в семи матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Воронежский «Факел» (4) — на 14-м месте. Действующий чемпион страны — санкт-петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России московский «Спартак» сыграет с «Зенитом». Встреча команд состоится 4 сентября в Москве.

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