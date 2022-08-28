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Тихонов считает, что ЦСКА и «Ростов» являются конкурентами «Зенита» в РПЛ

Тихонов считает, что ЦСКА и «Ростов» являются конкурентами «Зенита» в РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Спартака» и национальной команды России Андрей Тихонов поделился мнением о конкуренции в Российской Премьер-Лиге.

«Думаю, не только «Спартак» является конкурентом «Зенитом» в борьбе за чемпионство, но и ЦСКА с «Ростовом». Посмотрим, как это будет выглядеть через несколько туров. Но думаю, что «Спартак» — конкурент «Зениту», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, московский «Спартак» в семи матчах набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. В тройку лидеров соревнований входят санкт-петербургский «Зенит» (14) и московский ЦСКА (13). Действующий чемпион России — «Зенит».

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