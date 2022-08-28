Изидор сообщил, что пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор прокомментировал собственное отсутствие в заявке на матч 7-го тура РПЛ с «Оренбургом», который проходит в эти минуты в Москве.



«Сегодня я вне заявки из-за травмы, получил её на тренировке. Не знаю, как долго буду восстанавливаться и вернусь ли к следующему матчу», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Матч 7-го тура чемпионата России сезона-2022/2023 «Локомотив» — «Оренбург» пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало встречи — в 15:00 мск. «Оренбург» набрал шесть очков в шести матчах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. «Локомотив» (6) — на 13-м месте.