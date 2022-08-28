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«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров с Депаем

«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоров с Депаем
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Нападающий «Барселоны» Мемфис Депай не перейдёт в «Манчестер Юнайтед», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, английский клуб не ведёт переговоров с представителям Нидерландов, вопреки появившейся ранее информации.

Ранее сообщалось, что Депай хочет покинуть «Барселону». Главный тренер испанского клуба Хави давал понять, что готов отпустить игрока, если «Барса» получит соответствующее предложение.

По всей видимости, приоритетными для «Манчестер Юнайтед» являются другие цели. В частности, сегодня, 28 августа, сообщалось, что английский клуб достиг договорённости с «Аяксом» о переходе вингера Антони.

В нынешнем сезоне Депай ещё не принимал участия в матчах «Барселоны». Пока неизвестно, где он продолжит карьеру.

Топ комбинаций и голевых передач 2-го тура Ла Лиги:

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